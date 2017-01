Bus cupitgà a Landquart

Tar l'entrada da l'autostrada A13 a Landquart è in bus pitschen cupitgà ier en costas. Il vehichel è glischnà sin ina restanza da benzin.

In um da 54 onns che manava il bus era da viadi en direcziun da Cuira cun in uffant da 11 onns. En il caraun dretg per vegnir sin l’autostrada haja il vehichel cumenzà a glischnar sin restanzas da benzin e saja collidà cun ina paraid da naiv, communitgescha la polizia chantunala. Alura saja il bus cupitgà e curda sin la vart. Blessads n'ha quai dà nagins. Il bus ha però pers diesel ch’ils spezialists da l'Uffizi per natira ed ambient han stuì vegnir clamads.

L’access sin l’autostrada A13 è stà serrà uschia ha quai dà impediments da traffic en la regiun dals Tschintg Vitgs.

