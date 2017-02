Chattà um mort a Cuira

Mardi suentermezdi ha la polizia chattà ina bara dad in um en ina chasa a Cuira. In delict da mazzament na po tenor la polizia betg vegnir sclaus. La procura publica ha instrada in'inquisiziun.

Dal mort sa tractia dad in um da 28 onns. Quai communitgescha la Polizia chantunala. Davart la raschun e las circumstanzas per la mort na san las autoritads anc far naginas indicaziuns il mument.

Tenor emprimas enconuschientschas na possia in delict da mazzament dentant betg vegnir sclaus. En quest connex saja in um da 34 onns vegnì arrestà. La polizia e la procura publica investigheschan en chaussa.

RR novitads 15:00