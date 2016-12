Bell'aura, blera glieud e vendiders cuntents. Quai è il facit dal schef da la fiera Peter Hutter. Er la midada d'insaquants stans dal Kornplaz a la via da la staziun haja persvadì.

Atmosfera da Nadal avessi dà dapli cun in zic naiv, manegia Peter Hutter. La glieud schazegia dentant sche las vias sajan sitgas e las temperaturas miaivlas. Ils pli blers visitaders sajan mintgamai vegnids da mesemna fin dumengia.

Midada dal Kornplatz en la via da la staziun n'ha betg disturbà

Tant ils visitaders sco er ils vendiders hajan ludà la midada d'insaquants stans dal Kornplatz en la via da la staziun visavi il Manor. Ils stans en la via da la staziun hajan schizunt fatg in zic meglras fatschentas che anc avant in onn sin il Kornplatz, uschia Peter Hutter. Cifras exactas n'ha Peter Hutter dentant betg pudì dir.

Betg metter ils mauns en crusch

Er sch'il Christkindlimarkt 2016 è stà in success ha Peter Hutter gia intginas ideas per il 2017. D'ina vart vul el promover pli fitg il martgà sco ina part da bleras attracziuns a Cuira durant il temp d'advent. Da l'autra vart vul el metter a disposiziun dapli stans ch'ins po er fittar be per singulas emnas. Quai per che la purschida vegnia anc pli vasta durant las quatter emnas da martgà.

RR actualitad 17:00