Collisiun a Landquart chaschuna dus blessads

Venderdi suentermezdi èn dus autos da persunas collidads sin la via naziunala A28 dasper Landquart cun in camiun. Sco la polizia chantunala scriva èn duas persunas vegnidas blessadas

In manischunz da 64 onns ha prendiì venderdi suentermezdi a las 15:15 tar la colliaziun ost sin la via naziunala A28 il vial en direcziun Tavau. Là è el collidà cun in camiun ch’era en direcziun Tavau. L’auto è vegnì catapultà sur il vial ed è collidà frontal cun in auto che vegniva encunter. Silsuenter è el anc siglì en in mir-chasa.

In um è vegnì manà a l'ospital chantunal pervia da blessuras mezgrevas, ina dunna cun levas blessuras è vegnida tgirada en l'ospital da Schiers. Il manischunz dal camiun ch’era era involvads en l’accident n’è betg vegnì ferì.

