Cuira: Biblioteca po far midada en il bajetg da la posta

Oz, 6:04

CDM / Corina Luck

Ussa èsi defitiniv. Las bibliotecas Arcas ed Aspermont a Cuira obtegnan in nov da chasa e quai en l'anteriur bajetg da la posta a la via Gäuggeli in a Cuira.