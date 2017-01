Gieus olimpics 2026 Cuira: Caserna duai svanir ord la citad

Oz, 9:22

Prisca Bundi

Il concept dals gieus olimpics propona che la caserna da l'armada duai far plaz als atlets. Sin l'areal pudessins construir cun agid d'in investur privat bajetgs cun fin 1'500 letgs. Quels na pudessins betg be duvrar per ils gieus olimpics mabain er suenter.