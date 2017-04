Cuira cun record da girs tras la citad

Cuira turissem ha puspè registrà dapli girs tras la citad il 2016. Total hai dà 1102 girs l'onn passà. Quai è 8,5% dapli che l'onn avant.

1'102 girs ha Cuira turissem purschì: 3 mintga di 1:08 min, Actualitad video dals 13.4.2017

Cun luschezza possia Cuira turissem guardar sin la stagiun passada. Puspè è il dumber da girs tras la citad creschì sin 1'102, ha ditg la directura Leonie Liesch tar l'avertura da la stagiun da girs. Uschia hajan ins era scolà ulterius 4 guids per la citad da Cuira. Dumandads sajan surtut ils girs en gruppas (80%) e sisum las tabellas figureschia anc adina il gir classic tras la citad veglia da Cuira.

Gir spezial scenic cun refurmatur Comander

Ils girs spezials da quest onn sajan quels en l'ensaina dal giubileum da 500 onns refurmaziun. Qua porscha Cuira in gir scenic (cun acturs), in guid istoric ed in guid per uffants cun la tematica da la refurmaziun a Cuira cun ses protagonist Johannes Comander (1484-1557).

Ultra da quai porscha Cuira girs che tematiseschan art, architectura, cultura, natira, istorgia e culinarica. Danov è Cuira turissem en partenadi cun «Food-trail». Ensemen vegn purschì in gir cun legns cumbinà cun culinarica indigena e speziala.