Cuira dat gas cun l'areal da l'anteriur lavuratori forestal

L'IBC ch'è uss sin l'areal da l'anteriur lavuratori forestal mida a la plazza da gieus dal Quader, ma sutterran. L'Inventx surpiglia il plaz vegl da l'IBC e vul bajegiar da nov. En quest bajetg avessi lura er plaz per l'archiv da la citad e per intginas abitaziuns.

L'IBC maina il mument ina centrala secundara sin l'areal da l'anteriur lavuratori forestal entamez la citad. Uschè ina centrala transfurmescha la tensiun electrica auta en tensiun media. Questa centrala furnescha electricitad als ospitals, las chasas da vegls, la citad veglia e la regiun enturn staziun. La centrala sto vegnir remplazzada ord motivs da vegliadetgna.

Damai ch'il plaz na tanscha betg al lieu ch'els èn uss vulan els midar en il chantun tranter la via da Masans e quella dal Quader. La plazza da gieus vegniss serrada durant in onn. Quest project duai custar radund 20 milliuns francs che l'IBC finanziescha sez. A bajegiar vulan els cumenzar la stad 2017 enfin la stad 2018. Il bajetg nov da l'IBC na saja betg malsegirs pervi da radiaziun da NIS. Quai vgnia tut protegì bain. Ils plans publics per la construcziun sutterrana vegnan publitgads uffizialmain ils 3 da mars.

Inventx bajegia sin l'areal da l'anteriur lavuratori forestal

Gia la fin matg ha la Citad orientà davart ina cunvegna per planisar cun la fatschenta dad IT renomada Inventix. L'Inventx ha il mument radund 140 collavuraturs. Els èn creschids fermamain ils ultims onns. Il nov bajetg duai pussibilitar ad els da crescher vinavant. Els vulan sa slargiar e porscher plazzas per radund 200 persunas.

Er intginas abitaziuns sajan previsas en quest bajetg nov. La preschentaziun detagliada dal project duai avair lieu la primavaira 2017. Pervi da la muntada finanziala che la surdada da quest areal munta per la citad, sto la populaziun votar giu davart quai.

Er per l'archiv datti ina schliaziun

L'archiv da la citad da Cuira cumbatta gia dapi blers onns cun problems da plaz. Cun il nov bajetg da l'Inventx fiss er quest problem schlià. Il bajetg nov lubiss da construir stanzas specialmain adattadas per archivs ed è plinavant situà central. La citad planisescha in contract da fittar cun l'opziun da cumprar. Tut tenor la decisiun dal cussegl communal sto era vegnir votà davart quest contract.

