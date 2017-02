Cuira: Dispita escalescha - Polizia dat in sajet

A Cuira è la polizia vegnida clamada la mesemna saira pervi da disturbis tras canera. La situaziun sin il parcadi da la Stadthalle è per part escalada uschia ch’in policist ha stuì sajettar in sajet da segirtad envers la terra.

Igl è stà tut auter ch’ina controlla da rutina. La polizia è vegnida clamada mesemna saira curt suenter las 21:00 pervi da disturbis tras canera. Sin in parcadi datiers dal Welschdörfli ha in um ed ina dunna gì ina dispita. La polizia ha empruvà d’intermediar. La situaziun sin il parcadi da la Stadthalle è alura per part escalada. Perquai ha in policist lura stuì sajettar in sajet da segirtad envers la terra.

Il pledader da la procura publica dal chantun Grischun, Claudio Riedi, ha confermà ad RTR in rapport da la gasetta Blick.

Blessads n'ha quai dà nagins. Il pèr è vegnì arrestà ma suenter curt temp puspè laschà en libertad. La procura publica dal chantun Grischun investighescha en quest connex.

