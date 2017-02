Cuira emprova danovamain da crear in center da sport

La citad da Cuira fa ina nova emprova per modernisar sia infrastructura da sport. Uschia duess l’areal da l’Obere Au daventar il center da sport da la citad cun ina nova infrastructura da glatsch, da ballape, da nudar.

Per realisar quai vul la citad cumprar la halla da glatsch da la firma Domenig per 2 milliuns francs. In milliun custassan alura las lavurs da sanaziun. A lunga vista vul la citad era renovar il bogn public. Il parlament da la citad decida ils 9 da mars sur dal credit da planisaziun e la cumpra dal stadion da glatsch.

RR novitads 12:00