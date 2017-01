Cuira enstagl Hohenems

In kino cun otg salas, in’ustaria, ina bar e sin tetg ina pussaivladad da dar minigolf. Uschia guarda or il nov kino a Cuira. Radund 1’300 plazzas duai il kino avair en tut, la pli gronda sala porscha plaz a passa 400 persunas. La fin 2018 pudess il kino esser pront – sche tut va bain.

Sin il plaun sut sa chattan ils parcadis. Sin il plaunterren è l’entrada, davent da là maina ina stgala rullanta enfin l’auzada sisum. Là hai in’ustaria, ina sportbar ed ina plazza da minigolf. Era la cassa è sin quest plaun. Cun il bigliet van ins lura da stgala gieu en las otg salas da kino. La pli gronda ha passa 400 plazs da seser.

« Nus avain interess vidlonder che Cuira è attractiv. » Thomas Domenig

architect

Far pli attractiv la citad da Cuira

La finamira dals architects e patruns da construcziun, ils architects Domenig, è da far pli attractiv la citad da Cuira e da nizzegiar las sinergias cun il center da cumpra City West. Els na vegnan dentant betg a manar sez il cumplex da kino, quai vegn a far la Kitag, la pli grond’interpresa da kino da la Svizra. Ils architects Domenig investeschan 23 milliuns francs per il bajetg, la Kitag radund set milliuns per bajegiar ora il dadens e per la tecnica. Sche tut va optimal, po il kino avrir las portas l’atun 2018.

Kinos existents a Cuira teman

Per ils kinos Center ed Apollo è il nov cumplex da kino ina gronda concurrenza. Perquai ha Rita Kalberer dals kinos Cuira lantschà ina petiziun. Cun questa petiziun pretenda ella agid da la suprastanza da la citad da Cuira da chattar in bun lieu per bajegiar in nov kino en il center da la citad datiers da la staziun.

La petiziun cun 2’770 suttascripziuns è vegnida surdada il glindesdi a la citad da Cuira. Rita Kalberer spera dentant vinavant, ch’il project per in nov kino dasper il City West vegnia franà. Schebain ella vegnia sezza ad empruvar da cumbatter il project, n’ha ella betg vulì tradir.

