Cunter en il Partenz approvescha differents credits

La radunanza communala ha tranter auter approvà in credit da 350'000 francs per l'access al quartier Plaus.

Ultra da quai ha la radunanza communala, nua che 21 votantas e votants era preschents, concedì in credit da 75'000 francs per sanar la via da la chasa da scola ed in credit da 35'000 francs per spustar la lingia dals idrants.

Era da glisch verda ha la radunanza communala per dus contracts cun las Pendicularas Tavau Claustra. D'ina vart al

contract da servitut per la nova sutgera, da l'autra al al nov reglament d'indemnisaziun per las tegias da Gruobenalp e Munga sco er davart dretgs da reclama.

