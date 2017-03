Dapli che 15 milliuns gudogn per citad da Cuira

La citad da Cuira ha fatg l’onn passà in surpli da passa 15 milliuns francs. Quai tar custs da passa 237 milliuns francs ed entradas da bunamain 253 milliuns francs. Budgetà era 7 milliuns francs pli pauc.

La citad da Cuira ha preschentà il quint da l’onn passà cun entradas da 252,8 milliuns francs tar expensas da 237,5 milliuns francs. Uschia resulta in surpli da 15,2 milliuns francs. Cumpareglià cun il budget è quai in plus da bunamain 8 milliuns francs. Cumperglià cun il quint da l’onn avant resulta in plus da 3,7 milliuns francs, communitgescha la chanzlia da la citad.

La raschun per quest resultat sajan tranter auter entradas da taglia pli autas e las mesiras da spargn dals davos onns, sco er la revalitaziun d'immobiglias e suloms cun dretg da bajegiar.

Cun in grad d’autofinanziaziun da 196% èsi stà pussaivel da finanziar tut las investiziuns cun agens meds.

