Dispita per zona da tempo 30 a Cuira

La citad da Cuira sto allontanar la zona da 30 sin la Loestrasse. Quai sin cumond dal chantun. Il chantun ha dà suatientscha a dus recurs.

Pervia dals massa uffants e persunas pli passadas ha la citad da Cuira gì instradà spertadad 30 per ils autos sin in tschancun da la Loestrasse. Quai per in temp limità. Vul dir durant quels onns ch'il nov spital chantunal vegn construì ed il travasch cun l'entir traffic da bajegiar è intensiv. La regenza grischuna ha uss dentant dà suatientscha a dus recurs. La citad na saja betg sa tegnaida vid las directivas. Entiras zonas da tempo 30 dastgian be vegnir installadas sin vias en territori abità. La zona temporara da 30 tar il spital chantunal saja ina via laterala.

La citad n'ha betg gronda chapientscha, ma accepta la decisiun. La zona 30 vegn allontanada. Il problem cun garantir la segirtad dals pli flaivels e pli pitschens en nossa societad restia. Perquai dovri uss mesiras ad interim e l'entira procedura per installar tempo 30 sin in tschancun empè d'ina entira zona cumenza tar nulla.