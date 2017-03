Electricist a Cuira blessà durant lavurs da controlla

Sco quai che la polizia chantunala scriva era l'um da 52 onns vidlonder da controllar in'installaziun vid ina tavla electrica.

L'accident è capità gievgia suentermezdi curt suenter las 14:00 uras. Durant lavurs da controlla vid in tableau saja l'um sa blessà. Per motivs anc betg enconuschents hai dà in circuit curt e l'electricist è vegnì tutgà d'in artg electric. Cun arsentadas en fatscha e vid ils mauns è l'um vegnì transportà en l'ospital. Er ils pumpiers da Cuira èn stads en funcziun cun 10 persunas pervi da l'annunzia. L'accident vegn examinà da la polizia e da la procura publica.

