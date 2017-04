Glatsch fin sco isolaziun cunter donns da fradaglia

L'ultim temp hai fatg aura da crescher mordio - i po dentant er anc ina gida schelar. Prevegnir donns da fradaglia va il meglier cun cuvrir plantas e chaglias che na verteschan betg la fradaglia e ch'ins na po betg prender en il chaud. Dentant er qua datti ina u l'autra chaussa da resguardar.

Sch'igl è be per ina notg èsi er pussaivel da cuvrir insatge cun ina folia u cun in plastic. È la perioda fraida dentant pli lunga u èsi il di ora pli chaud che 15 grads cusseglia l'ortulan Pascal Keller da prender in vlies e da scuvrir las chaglias e plantas durant il di. Sut il plastic sa rimnia uschiglio il bletsch ed i sa da rasian bulieus e malsognas.

Sprizzar aua cura ch'i schela

Cuvrir e scuvrir ampuaunas, ivas ubain ivas son Gion è simpel. Tut auter che bain va quai tar mailers, pairers u tschareschers da trais e quatter meters autezza. Perquai cusseglia l'ortulan da sprizzar giu ils pumers la damaun cura ch'i schelia cun aua. L'aua schelia lura sur las fluras e sdreglia suenter cura ch'i dettia sulegl. Il glatsch fin sin las fluras saja sc'ina isolaziun e fetschai pli pauc donn che far nagut. Tgi che possedia in indriz da bagnar possia natiralmain era laschar plover cun quel sur la pumera giu durant la notg, uschia Pascal Keller vinavant.

Stgaudar gida adina

Far in fieu u metter in bulieu da stgaudar sper ina planta gidia adina. L'ortulan Pascal Keller fa qua dentant er attent da ponderar da cas tar cas sch'il stgaudar fetschia propi senn u basegns.

E per cas ch'i na vess betg mo da vegnir fraid mabain er anc da naiver ina giada: Tut tenor èsi bun dad anc ina giada liar ensemen ampuaunas u autras caglias ch'ins ha gia laschà liber, per evitar che la roma rumpia sut la naiv.

RR actualitad 17:00