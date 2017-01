Glischs grischunas illumineschan il mund

Ils Emirats Arabs Unids, la Russia, la Slovachia, l’Austria, la Germania e.u.v. eran preschents tar l’eveniment da la firma Esave che venda glischs e programs per la regulaziun. L’interess è grond, en spezial sch'ins resguarda che tut deriva dal Grischun. Da l’idea enfin tar las struvas.

En Svizra han gia bleras vischnancas sco era citads il sistem da glisch da Esave, tranter auter er Schluein, Cuira u Berna. In sistem da glischs ch'è intelligent: Vul dir che las glischs van be cura ch'ellas vegnan duvradas. Tenor Esave pon ins uschia spargnar enfin 90% da l'energia cumpareglià cun glischs veglias. Fidel Lutz ch'è responsabel tar la Repower per l'illuminaziun en la Surselva ed ha manà il project a Schluein, conferma che las glischs novas dovran 80% pli pauc energia e custan 65% pli pauc che las veglias.

Interess internaziunal - schizunt dal prinzi

Il prinzi dals Emirats Arabs Unids, Rashed Alsuwaidi, vul s'infurmar persunalmain davart las glischs. El è vegni per tadlar e guardar la preschentaziun dad Esave che ha gì lieu a Cuira. En ils Emirats e spezialmain a Dubai veglian ins remplazzar uss las glischs veglias. Perquai saja impurtanta da pudair realisar in contract cun la Esave avant che quella surpiglia lavurs per auters. Suttascrit na saja dentant anc nagut. Il schef da la Esave, Rico Kramer, è dentant da buna speranza. La proxima lavur pli gronda ha el gia en satg, a Singapur po la firma da Cuira numnadamain remplazzar a partir da l'onn proxim 1,2 milliuns glischs.

