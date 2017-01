«Government Shutdown» a Claustra-Serneus – almain fin primavaira

L'entschatta d'avrigl po il suveran da Claustra-Serneus probabel votar danovamain davart il preventiv 2017 surlavurà. Quai tenor il president da vischnanca Kurt Steck.

Ils 8 da schaner 2017 ha il suveran da Claustra-Serneus refusà a l'urna il preventiv per quest onn – quai cun 372 cunter 339 vuschs. La participaziun a la votaziun è stada tar 24%. Il motiv per il na saja probablamain in nov model da rendaquint, ha declerà il president communal Kurt Steck.Ils dus models, il vegl ed il nov, hajan differents princips d’amortisaziun.

En cumparegliaziun cun il deficit dal preventiv da l’onn passà haja quai uschia manà ad in pli grond deficit. Il budget dal rendaquint current na saja dentant betg sa midà a gronda moda, uschia Steck. La suprastanza communala haja entant surlavurà il preventiv. Il favrer tractia lura il cussegl communal il preventiv adattà.

Budgetada è stada ina perdita da passa 3,6 milliuns francs. Quai cunzunt pervi d’amortisaziuns ordinarias, ch'èn per 3,2 milliuns francs pli autas che quellas da l'onn passà.

Dentant ha il suveran da Claustra-Serneus decis da laschar il pe da taglia tar 90% da la taglia chantunala simpla sco fin qua.

Sco proxim vegn ins a surlavurar il preventiv e puspè suttametter als votants ed a las votantas, declera Kurt Steck. Quai duai capitar uschè svelt sco pussaivel. Ma il proxim termin - ils 12 da favrer - saja memia baud. L’auter termin fiss pir la fin da matg. Gliez è memia tard.

Senza preventiv è la vischnanca numnadamain bloccada finanzialmain. «Nus pudain far nagut senza preventiv», di Steck. Tenor la lescha davart las finanzas dastgan be vegnir fatgas expensas per l'activitad statala regulara. Questas activitads ston esser indispensablas. «Concretamain èn quai las pajas, electricitad e forsa anc la rumida da naiv ed uschiglio nagut.»

