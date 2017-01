«Government Shutdown» a Claustra-Serneus – senza preventiv 2017

Actualisà Glindesdi, 9.1.2017, 17:45

CDM / Curdin Albin

Il suveran da Claustra-Serneus ha refusà a l'urna il preventiv per quest onn – quai cun 372 cunter 339 vuschs. La participaziun a la votaziun è stada tar 24%. Il motiv per il na saja probablamain in nov model da rendaquint, ha declerà il president communal Kurt Steck.