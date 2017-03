Grev accident a Cuira

Sonda en damaun è in motociclist vegnì blessà grevamain suenter ina collisiun frontala cun in auto. Il motociclist charrava correctamain.

Tar la collisiun sin la via da Sommerau è il motociclist da 40 onns vegnì blessà grevamain. L'auto charrava da la via dal Rossboden sur la via dal Sommerau en direcziun Raschären. El è ì a sanestra per cuntanscher in parcadi d'in center da cumpra. Uschia ha el taglià giu la via a la moto che vegniva correct encunter. Il motociclist è vegnì transportà cun grevas blessuras en l'ospital chantunal, scriva la polizia.

RR novitads 12:00