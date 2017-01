Grischuna gudogna concurrenza per giuvens pasterners

Oz, 16:43

SDA / Sandra Carisch

Da la concurrenza internaziunala per giuvens pasterners hai dà la pli auta distincziun per ina giuvna Grischuna. A Lyon en la Frantscha ha Nina Vogel da Maiavilla gudagnà ina medaglia d'aur. Ina medaglia d’argent hai dà per Angela Bissegger da Spiez en la part sura Bernaisa.