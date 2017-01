«Igl è ina trista cumparsa»

Daco ch'il Posthotel ad Arosa ha brischà da Silvester n'è anc adina betg enconuschent. Cler è che tut las persunas blessadas han pudì bandunar l'ospital e ch'il donn vid l'hotel è tranter 10 e 99 milliuns francs. RTR ha fatg ina visita 6 dis suenter l'incendi.

L'incendi dal Posthotel ad Arosa 3:32 min, Telesguard dals 5.1.2017

Gist ussa cu la naiv è arrivada è il Posthotel ad Arosa be ina ruina. Quai fa mal il cor ad Alain Cheseaux, commember dal cussegl d'administraziun. Era els hajan spetgà vess sin la naiv ed uss na possian els gnanc porscher pli in letg per ils giasts. Dapi intgins dis lavura el en in biro provisoric tar Arosa Turissem per pudair sa gidar cun cudeschar las reservaziuns e sclerir era las dumondas cun las assicuranzas. El saja era a la tschertga da novas plazzas per ils 18 collavuraturs, ha Alain Cheseaux ditg ad RTR.

Tge capita cun l’hotel?

Co ch'i va vinavant cun l'hotel n'è betg cler. Actualmain èn experts vida eruir daco ch'igl ha brischà. Plinavant èsi anc adina scumandà d'entrar en il bajetg. Per il hotelier vaschin, Guido Lindemann, datti duas opziuns: Stgarpar giu il bajetg u pachetar en el. El speria dentant fitg ch'i dettia puspè in hotel e betg abitaziuns da vacanzas.

«Jau hai simplamain funcziunà»

El ha duvrà ina minuta e mez fin ch'el era sin il plaz suenter ch'el aveva survegnì l'alarm. Rochus Caluori era il responsabel dals pumpiers al incendi dal hotel. El ha coordinà l'entira acziun cun evacuar las 150 persunas ord l'hotel. Cler haja quai era dà ina atmosfera da panica, di l'um ch'è dapi 17 onn tar ils pumpiers.

En tut han ils pumpiers dal Scanvetg, Cuira e Landquart cumbattì 36 uras cunter las flommas. E gist quest maletg vegn a restar en memoria a Rochus Caluori: Trais autos gronds da pompiers che sprizzan aua sin il Posthotel.

