Ils urs vegnan pli datiers – il project per Arosa stat

Ensemen cun la gruppa da project vegn la fundaziun per il parc d’urs ad Arosa a surdar ils proxims dis la dumonda da construcziun a la vischnanca. Il project duai esser finì per la stad da l’onn che vegn, scriva la gruppa da project.

Ils urs vegnan pli datiers: il project per il parc ad Arosa è... 3:21 min, Telesguard dals 18.4.2017

La vischnanca dad Arosa vegnia ad inoltrar la dumonda da fabrica ils proxims dis al chantun. Cun quai ch’il project cuntegnia «tut ils detagls relevants», fetschia la gruppa da project quint, da survegnir bainprest glisch verda per cumenzar da construir.

L’avertura dal pajais dad urs Arosa è planisada anc adina en la stagiun da stad 2018.

4 millliuns per in da chasa per 5 urs

Il project prevesa da construir per radund quatter milliuns francs in «pajais per urs» dad ina grondezza da pli che quatter plazzas da ballape. Il pajais saja grond avunda per porscher in da chasa a tschintg urs, scriva la gruppa da project en sia communicaziun.

Ils tschintg abitants vegnian ad esser urs maltractads, che vegnan salvads grazia a l’organisaziun da protecziun dad animals internaziunala «Vier Pfoten». Quella duai surprender ensemen cun sponsurs er ils custs da planisaziun e construcziun e suenter dal manaschi dal parc.