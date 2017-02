In ulteriur crap en via dal  «Capricorn»

I ha da ina protesta per il project «Capricorn» sin il vegl areal dal Globus. Pir en december avevan ils iniziants inoltrà il project che duess vegnir realisà a la staziun da Cuira.

Sin la via crappusa dal project «Capricorn» cumpara uss in proxim crap: I ha dà ina protesta encunter il project da construcziun a la staziun da Cuira. Directur da construcziun Tom Leibundgut ha affirmà la protesta la mesemna en in artitgel da la gasetta «Südostschweiz». Tge che questa protesta cuntegna na leva el dentant betg dir.

Patruns restan optimistics

Il project da l'Axa Winterthur e la Foppa Finanz SA consista da dus edifizis – per mintga interpresa in – ch’en colliads cun ina passascha. Tenor l'artitgel da la «Südostschweiz» sa drizza la protesta encunter l'edifizi da l'Axa Winterthur. Il pledader da medias da l'Axa, Urban Henzirohs, ha confermà che l’interpresa saja vegnida infurmada da la citad.

« Cun in temp da realisaziun da rodund dus onns e mez è da quintar cun ina avertura l’atun 2019. » Urban Henzirohs

Pledader da pressa Axa Winterthur

L'Axa Winterthur vegnia ussa ad examinar la protesta ed infurmar entaifer ils proxims 20 dis, sco Henzirohs confermà envers RTR. Cun in retard na saja dentant betg da quintar. Da questas protestas sajan normal tar da quests projects e bler sa tracti era da pitschnas chaussas.

Tgi che vegn lura a star en ils novs biros, abitaziuns e locals da butia n’è dentant anc betg enconuschent. Ins veglia spetgar fin ch’ins haja la permissiun da construcziun avant ch’ins va a la tschertga da locataris.

In kino en las novas locuziuns?

Gia cura che la dumonda da construcziun è vegnida inoltrada era la populaziun optimistica. La tema d’in edifizi smarschant entamez Cuira era gronda. Ussa sa derasan novas famas pertutgant il nov project, tranter auter ch’i duess dar in kino en las novas localitads. Pledader da medias Henzirohs refusà dentant da commentar da quellas famas.

A blers parevi sco ina eternitad fin ch’il project «Capricorn» era fixà. 2015 aveva l'Axa Winterthur confermà ch’ins veglia bajegiar a la staziun da Cuira. Midadas da project, dispitas cun vischins e partenaris entardavan il project. L’october 2016 eran lura la finala l’inizianta Axa Winterthur vegnida d’accord cun la Foppa Finanz SA e la planisaziun d’il project da partenaris è vegnida serrada giu.

