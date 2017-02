Ina miserabla, ma er ina buna stagiun a Tschiertschen

A Tschiertschen datti in pitschen territori da skis cun bun 30 kilometers pista. Ins ha dentant pir pudì avrir las pistas il schaner. Cunquai che la fatschenta dals dis da festa ha uschia mancà, èsi gia uss ina stagiun miserabla. I dat dentant era in hotel ch’è cuntent cun la stagiun actuala.

La vischnanca Tschiertschen-Prada dumbra bun 300 abitants ed è bun 15 minutas davent da Cuira. En quest lieu datti in dals numerus territoris da skis pitschens dal Grischun. In territori che n’ha betg chanuns per ennavar tut las pistas. A Tschiertschen èni dependents da la naiv natirala. Quella è questa stagiun pir vegnida il schaner, uschia saja la fatschenta da Nadal e Bumaun dada totalmain en l’aua, di Martin Weilenmann, il president dal cussegl d’administraziun. Ils dis da festa fetschian numnadamain ora 30% da la svieuta da l’entir onn.

« La stagiun da quest onn è miserabla». » Martin Weilenmann

president dal cussegl d'administraziun da las pendicularas

Tuttina datti a Tschiertschen era persunas ch’èn cuntentas cun l’enviern. Per exempel Michael Gehring, manader da l’hotel Alpina. In hotel da quatter stailas, ch’è vegnì avert la fin dal 2015. Els hajan gì da Nadal e Bumaun chombras plainas. «Nus n’avain betg il tipic giast da skis. Nus avain il giast che vul simplamain giudair». Quai è tenor Gehring la raschun, daco ch’els n’han betg patì da la mancanza da naiv.

Tuttina è el led, ch’il territori da skis ha uss avert sias portas. La fin finala profiteschian els era da bellezza dis d’enviern. Spezialmain da giasts che vegnian spontan a Tschiertschen per giudair la cuntrada e la ruassaivladad.

