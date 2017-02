«Jau na poss betg esser senza lavur»

Anc avant ch’ils campiunadis mundials da passlung a Lahti èn a fin, cumenzan gia quels dals seniors a Claustra. In che guarda che tut saja pront cura ch’els cumenzan l’entschatta mars, è il scrinari pensiunà Jöri Schmid. Giudair simplamein la pensiun, na vegn betg en dumonda per l'um da 69 onns.

Sursiglir cuntegn supplementar Nordic Master World Cup Als campiunadis mundials da passlung dals seniors (>30 onns) sa participeschan 1’185 atlets ord 29 pajais. Atlets da la Russia (164), USA (173) e Germania (105). En tut datti 30 differentas cursas: e quai en il stil classic e stil liber. 340 voluntaris sa gidan durant ils Nordic Master World Cup ch'èn quest onn dals 3 fin 10 da mars a Claustra.

Bain giauda el da pudair ir cun passlung cura ch’el vul, u la stad cun velo, ussa cura ch’el è pensiunà. Dentant simplamain esser pensiunà e betg lavurar, quai na va betg per Jöri Schmid da Claustra. «Jau hai lavurà quest onn mintgamai trais dis l’emna en la scrinaria, nua ch’jau lavurava avant d’ir en pensiun», di l’um da 69 onns. «Senza lavur na poss jau betg esser», agiunta el cun in surrir. Perquai saja el era s’annunzià per gidar als campiunadis mundials da passlung dals seniors.

Cunresponsabel per l'infrastructura

L’emprim bain mo per gidar tar il material, ussa saja el dentant cunresponsabel ensemen cun Heini Boner, il bab da la passlunghista Seraina Boner, per il sectur da l’arrivada e da la partenza. «Jau vegn gugent qua a lavurar, a sa gidar cun tuts, saja quai ussa per construir la tribuna, la tenda da magliar u quella nua ch’ils atlets pon sa stgamiar.» El sentia gea era ch’i vegnia stimà ch’el vegnia di per di qua a gidar.

« Jau vegn fitg gugent a lavurar cun ils auters pensiunads. » Jöri Schmid

Gidanter

Qua en il sectur da l’arrivada e partenza lavurian cunzunt quels voluntaris ch’hajan emprendì in mastergn sco miradur, stagner u sco el scrinari. Quai sajan persunas che sappian co prender en mauns las chaussas cura ch’i va per installar tut qua. Ils voluntaris cumenzan la lavur per regla gia da las siat e mesa. Per Jöri Schmid n’è quai nagin problem. El leva per regla adina uschia enturn las sis u las sis ed in quart. «Jau n’hai betg gugent sche jau stoi far prescha la damaun e lev perquai adina plitost baud.» Oz saja el era stà l’emprim sin la lavur e haja pudì anc far ina u l’autra chaussa avant ch’ils auters èn vegnids.

