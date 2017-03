Känguru - il test da matematica internaziunal

Mintg'onn la terza gievgia dal mars pon scolaras e scolars da l'entir mund sa partizipar ad in test da matematica internaziunal.

Känguru - in test da matematica internaziunal 0:52 min, Actualitad video dals 16.3.2017

Il test datti dapi il 2006 ed è vegnì inventà u creà per l'emprima giada da matematichers da l'Australia. Quai è er il motiv dal num dal test: «Känguru». Davent la terza classa primara fin il 13avel onn da scola pon ils uffants u giuvenils sa partizipar al test.

Vul far pli popular la matematica

Per il test han ils scolars exact 75 minutas temp. Il maximum da puncts è 120 ed ils megliers trais da mintga classa survegnan in premi. Premis datti però er per tut las partizipantas ed il partizipants. L'idea fundamentala dal test è da far pli popular la matematica e mussar ch'il rom da scola sitg po magari er esser detg divertent e creativ.

Sin l'entir mund fan part radund 6 milliuns scolaras e scolars. En la chasa da scola Lachen a Cuira han quest onn 38 uffants empruvà da schliar il test che vegn fatg a la moda multiple choice (i vegn proponì tschintg schliaziuns pussaivlas cun ils bustabs A, B, C, D, E).