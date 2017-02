Las fatschentas flureschan a Domat

La Ems chemia a Domat ha lavurà cun success ed augmentà il gudogn da fatschenta per 19%. Quai munta sut il stritg 456 milliuns francs gudogn. Era per quest onn resta il pli grond concern industrial dal Grischun optimistics.

En cumparegliaziun cun l’onn avant ha la gruppa Ems vendì il 2016 per 6,7% dapli products. Uschia è era la svieuta creschida per 4,1% sin 1,98 milliardas francs, communitgescha l’interpresa manada da la cussegliera naziunala Magdalena Martullo. Malgrà che la conjunctura globala saja anc betg propi sa revegnida hajan ils pudì engrondir las fatschentas cun products spezialisads, scriva il concern.

Dividenda extraordinaria

Il cussegl d’administraziun propona da pajar als acziunaris ina dividenda da 13 francs per aczia ed anc vitiers ina dividenda extraordinaria da 4 francs per aczia.

Era per quest onn vesa la Ems chemia ina conjunctura mundiala che crescha main spert. Tuttina resta il concern optimistic e spetga per il 2017 in resultat anc in zic sur quel dal 2016.

