Lavurs per la punt tranter Cuira e Haldenstein cumenzan

Sco quai che la citad da Cuira communitgescha, duran las lavurs probabel enfin la fin d'october. cun la punt datti ina nova colliaziun tranter il quartier dal Rain sur il Rain a Haldenstein.

A Cuira cumenzan oz las lavurs per la punt da velo e peduns tranter Cuira e Haldenstein. La punt pendenta è 91 meters lunga e 3 meters lada. L'entira construcziun custa 2,4 milliuns francs, Confederaziun (40%) e chantun (48%) subvenziuneschan ina buna part da quests custs. La citad da Cuira paja radund 450'000 francs e la vischnanca da Haldenstein radund 280'000 francs.

Cun la punt duai dar ina colliaziun directa, segira ed attractiva tranter Cuira e Haldenstein. La punt è lura era colliada cun la ruta naziunala da velos nr. 2. La punt po vegnir bajegiada senza stuair manipular il flum. La topografia lubescha da bajegiar ina punt simmetrica cun duas pilonas che stattan mintgamai sin il curunament dal mir da serra.

Durant las lavurs sto ina part dal mir da serra dal Rain vegnir serrà per peduns per motivs da segirezza. Il sviament saja signalisà. Plinavant vegnia il mir da serra da vart da Haldenstein serrà per peduns tranter la cruschada Salatstei/Pardisla il di ora da glindesdi enfin venderdi a las 06:30 - 18:30.

