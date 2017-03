Luf stgarpa 4 nursas a Mastrils

La notg sin mesemna sajan quatter nursas vegnidas stgarpadas d'in luf en ina clasira, quai raporta la gasetta «Prättigauer und Herrschäftler».

La notg sin mesemna haja in luf stgarpà nursas a Mastrils en in claus. Sco quai ch'il guardiaselvaschina da la regiun Tschintg Vitgs haja ditg a la gasetta, saja il luf entrà là en in claus da selvaschina da dam (Damwild) che saja dentant abitada il mument da nursas. Quatter nursas sajan vegnidas mazzadas.

Anc na saja betg cler co il luf haja pudì entrar il claus cun ina saiv da dus meters autezza. Ina controlla da la saiv haja mussà che la saiv da giatter na saja betg stada donnegiada, di Gadient.

In luf a Trun ha mazzà ina nursa en ina stalla

A Mastrils hai avant trais onns gia dà in cas ch'in luf aveva stgarpà tschintg nursas. L'emna passada aveva in luf en Surselva procurà per quitads. Quel era entrà en ina stalla a Trun ed ha stgarpà là ina nursa. L'Uniun purila dal Grischun pretenda ussa sancziuns da chantun e Confederaziun. Il luf duai vegnir sajettà.

