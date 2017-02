Maiavilla vul in hotel ibrid e natiral

A Son Gliezi, St Luziensteig duai bainbaud dar quatter bajetgs cun 60 chombras e 172 letgs.

A Maiavilla duai dar in hotel ecologic e natiral e quai si Son Gliezi, per tudestg St. Luzisteig. Previs sajan quatter bajetgs cun 60 chombras e 172 letgs, ha communitgà oz ina gruppa d’iniziants privats da Maiavilla. Igl è previs d’investir 18 milliuns francs.

L’idea è da realisar in hotel che metta paisa sin la natira e sin products regiunals. In hotel ibrid sappia tenor ils giavischs dals giasts esser u ina abitaziun da vacanzas u in hotel. Il senn è ch'ils giasts individuals pon metter ensemen la purschida dal hotel tenor lur gust. Ils ins cun dapli purschidas, ils auters cun pli paucas. Uschia possian ins cuntanscher ina uschè gronda individualitad sco pussibel. Insa sappia resguardar giasts davent dal biker enfin tar il hosp da vacanzas d'enviern.

L'autezza e ladezza da las chasas duai sa drizzar a las chasas existentas. Il design duai dentant esser modern. Tar las fatschadas veglias cun fanestras pitschnas duai dar construcziuns levas da lain cun grondas fanestras. Er endadens duai esser drizzà en natiral. L’ustaria existenta dal Landgasthof a Son Gliezi duai far part dal project. Er da la partida è la cuschiniera natirala Rebecca Clopath da Lohn.

Actualmain sa tracta quai dentant anc d'in project, ils iniziants èn anc a la tschertga d’investiders e per realisar l’hotel duvrass quai anc ina midada da zona.

