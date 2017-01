Marcel Friberg banduna Grischun Vacanzas

Il matg duai ses successur vegnir elegì. Friberg è dapi il 2012 president da l'organisaziun turistica.

Grischun Vacanzas sto tschertgar in nov president. Il president da fin qua, Marcel Friberg, ha annunzià sia demissiun. Ils ultims tschintg onns sajan stads fitg intensivs e provocants. I saja stà la mira da posiziunar Grischun Vacanzas en quest temp difficil datiers dal martgà.

« Il temp è ideal da far plazza per ina nova forza. » Marcel Friberg

President da Grischun Vacanzas

L'organisaziun turistica grischuna saja preparada bain per tut las sfidas futuras. Uschia vegn cità Friberg en ina communicaziun. I saja perquai il temp ideal per far plaz a forzas giuvnas.

Il successur da Friberg vegn elegì a la radunanza generala da Grischun vacanzas il matg 2017.

