MINT-camps duain svegliar l'interess per tecnica e scienza

Per la quarta giada organisescha la Ems-Chemia ensemen cun la Scol'auta da pedagogia dal Grischun in'emna nua che uffants da la quarta fin sisavla classa pon scuvrir professiuns sco pumpiers, laborant da chemia, polimecanist u programmader. Finamira è tranter auter er da survegnir novs emprendists.

100 uffants lavuran durant quell'emna ensemen cun emprendists da la Ems-Chemia e bun 70 studentas e students da la Scol'auta da pedagogia. L'interess da vart dals uffants è grond. Dapi l'entschatta dals MINT-camps avant 4 onns è il dumber da participants vegnì augmentà da 20 sin 100 uffants.

Tenor Michael Gabathuler, responsabel per ils emprendissadis tar l'Ems-Chemia, vegnissan anc bler pli blers. Dapli che 100 saja dentant strusch pussaivel perquai che la lavur da mintgadi stoppia cuntinuar en la fabrica e tantas persunas dovrian gia bleras resursas.

Persvas ch'ils sforzs sa pajan

Fin ussa hajan els gì duas annunzias per in fufragnadi da giuvenils che sajan stads ad in MINT-camp. Per cumenzar l'emprendissadi sajan els anc memia giuvens, uschia Michael Gabathuler. El è tuttina persvas ch'ils MINT-camps gidian a lunga vista da survegnir avunda emprendistas ed emprendists per las bun 45 plazzas d'emprendissadi mintg'onn.

Er l'interess da las mattatschas vid ils mistregns tecnics creschia onn per onn. Actualmain sa participeschian bun 40% mattatschas a l'emna en la fabrica da Domat. E sco plirs uffants han confermà desistian els gugent da vacanzas da skis per pudair scuvir ils mistregns tecnics – il MINT-camp ha numnadamain lieu durant las vacanzas da sport.

