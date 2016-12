«Nagina cursa per l'emprim plaz pli»

En il lieu da rimanda dal luvratori communal da Cuira è curt suenter Nadal mintgamai ina gronda truscha. Durant ils davos sis mais è il lieu da rimnada dal luvratori communal da Cuira vegní renovà e reorganisà. Quai duai procurar per dapli effizienza. RTR ha dà in sguard.

Tenor Urs Crotta, manader dal lavuratori communal, era la situaziun avant la reorganisaziun nuncuntentaivla. Il problem principal saja stà il traffic. «La colonna dad autos tanscheva per part fin ora en l'Industriestrasse. Igl ha era schon dà che persunas èn collidadas cun autos», uschia Crotta. Ins haja stuì quintar cun quai ch'insatgi vegnia sut in auto insacura. «Quai avain nus uss sa spruvà da chanalisar cun las midadas.»

Traffic mo en ina direcziun e pictograms

Nov è, ch'il traffic vegn manà sulettamain en ina direcziun sin dus vials. Alla fin da l'areal han ins construì ina porta per sortir cun l' auto.

Plinavant èn era ils containers novs. Era han ins inscrit e segnà ils containers cun pictograms. Ils lavurers n'han entras quai dentant betg pli pauc da far. «La glieud dumonda tuttina anc bler tge container che saja per tge», di lavurer communal Marcel Willi e surri.

Ils blers «clients» dal lieu da rimnada paran d'esser cuntents cun las novaziuns. «Jau crai ch'i saja fatg pli effizient», manegia in um che dismetta gist ina tastga cun vaider. Tuts parcheschan en la medema direcziun ed i na dat betg pli mintga damaun cursas per ils emprims plaz. El dismettia suenter Nadal oravant tut chartun e material d'emballascha. Dal chartun vegn tenor Willi transportà dus fin trais containers a di egl implant per arder rument.

Ils Svizzers produceschan bler rument

Cumpareglià cun l'Europa producescha la Svizra bler rument. Mo anc Danemarc producescha cun 759kg per persuna dapli rument che la Svizra. En Svizra vegn dentant 33% dal rument reciclà. A Danemarc èn quai 27%. La Lettonia che producescha mo rodund 281kg rument per persuna reciclescha mo 3% da quai. La Tirchia e Bosnia-Erzegovina na recicleschan nagut.

