Nov indriz turistic a Parpan

La vischnanca da Churwalden prepara gia la proxima stagiun d'enviern.

Per construir in nov indriz turistic han ils votants e las votantas da Churwalden approvà unanimamain in credit da 1,8 milliuns francs.

Il bajetg dasper il parcadi Heimberg a Parpan duai tranter auter dar suttetg al center da passlung ed al biro da la scola da skis. Previs è là era la staziun da pumpar aua e l'indriz da sfradentar per ils indrizs d'ennavar.

Las lavurs da construcziun duain esser terminadas fin l'entschatta da la stagiun d'enviern 2017/2018.

