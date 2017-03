Nua ir a giugar, cura che la plazza da gieus Quader vegn serrada

Pervi da lavurs da construcziun serra Cuira per in onn la plazza da gieus Quader entamez la citad. La plazza da gieus è populara tar geniturs ed uffants, e chattar ina bun'alternativa datiers n'è betg uschè simpel.

La IBC maina il mument ina centrala sin l'areal da l'anteriur lavuratori forestal entamez la citad da Cuira. Enstagl da la centrala veglia è previs ina nova construcziun sper la via da Masans, sut la plazza da gieus Quader. La plazza da gieus ch'è la pli gronda da Cuira, vegn serrada per in onn.

En il nov lieu installescha la IBC dus transfurmaturs novs. Il project duai custar radund 20 milliuns francs. Las lavurs da construcziun duain cumenzar la stad che vegn, e durar fin il 2018.

A la tschertga d'autras plazzas da gieus

Per geniturs ed uffants sa tschenta uschia la dumonda, tge alternativas ch'i dat en la vischinanza. Bain a Cuira sis ulteriuras plazzas da gieus, quellas én dentant pli lunsch davent dal center. Ina plazza è en la citad veglia, gist sut il Marsöl. Quest'alternativa é dentant zuppada e detg pitschna. Differents geniturs sa lamentan, che la plazza na tanschia betg per tut ils basegns dals uffants.

In provisori n'è betg exclus

Il president da la citad da Cuira Urs Marti ha communitgà, ch'els installeschian eventualmain sper la plazza dal Quader ina pitschna plazza da gieus. Quai na saja dentant anc betg cler dal tut. Durant il temp da construcziun haja num esser creativ ed chattar alternativas, per exempel ir sin la plazza da gieus tranter Cuira e Haldenstein, u en il guaud u sper il Rain.

La stad 2018, cura ch'ils dus novs transfurmaturs da la IBC èn sut terra, vegn la citad a bajegiar ina nova plazza da gieus Quader. Quai di il president da la citad da Cuira Urs Marti.