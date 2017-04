Pauca simpatia per tradiziuns: Cabina da telefon vandalisada

La dumengia da Pasca en damaun enturn las 03:00 ha la polizia da Cuira survegnì in'annunzia, che giuvenils demoleschian ina cabina da telefon al Kupferschmiedeweg.

La polizia da la citad ha pudì arrestar ils quatter giuvens da 16 e 17 onns suenter curta fugia. Quels hajan lura surdà els a la polizia chantunala scriva la polizia da Cuira.

La polizia da Cuira scriva vinavant, ch’ella haja gì radund 45 acziuns la fin d’emna: I sa tractia dad ulteriurs acts da vandalissem, dad in accident da traffic, dispitas e reclamaziuns da canera. En pli ha ella stuì tschiffar e plazzar enturn ina vipra cruschada, e s’occupar dad in giat ed in chaun ch’eran mitschads.

