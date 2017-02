Questa via na vegn betg ad esser simpla

Ils 12 da favrer decida il suveran da Trimmis davart ina nova via da velo. Per betg trair in stritg tras la cuntrada è la via vegnida planisada sin in traject dad in' autra via. Ils adversaris però na vulan betg che questa via vegnia transfurmada.

Il project

La via planisada fa part al program d'aglomeraziun da la citad da Cuira. Quest program duai coordinar il traffic en la regiun da Cuira. La via è planisada sin ina via champestra. Per part duai ella vegnir asfaltada. Uschia pudess ins duvrar ella l'entir onn.

Ad ina radunanza communala il december passà è vegnì approvà in credit sur 340'000 francs per quest project. In mais pli tard è vegnì inoltrà in referendum. L’ultim pled en chaussa ha uss il suveran da Trimmis.

Arguments pro

Ils aderents vulan avair ina buna via da Trimmis enfin a Cuira. Durant l’entir onn sto quella esser charrabla. I saja pli segir da prender la via da velo che dad ir cun vela sin la via chantunala. E perquai che la via vegnia construida sin ina via gia existenta, na fetschia ella er betg donn a la cuntrada.

... e contra

Il adversaris però pretendan da mantegnair la via champestra actuala. Els teman, che l’asfalt da la nova via haja ina nausch’influenza sin la natira e la cuntrada. Els vulan mantegnair las parts protegidas da la via. Cun asfaltar la via na vegnia la segirezza betg pli gronda, mabain pli pitschna, argumenteschan els.

