Razén: Aviun a vela sa disgrazia tar atterrament d‘urgenza

Pervi da vents andetgs è in aviun a vela sa disgrazià tar la manevra d’urgenza il venderdi sontg. Il pilot è sa blessà, ses passagier betg. Quai ha communitgà la polizia chantunala.

Il pilot (72) e ses passagier (49) eran partids en il chantun Tessin cun l’aviun a vela e sgulavan giu da la Surselva sur Bonaduz. Là ha l’aviun pers fermamain autezza, betg pli chattà ina termica adattada e perquai vuleva il pilot far in atterrament d’urgenza sin in prà tranter Razèn e Bonaduz.

Vents andetgs han impussibilità dentant la manevra d’urgenza. Il pilot e sgulà sur il prà or, è collidà cun in bostg e l’aviun e crudà da tschintg meters autezza. Il pilot ha sa ferì al dies ed è vegni transportà en l’ospital chantunal a Cuira. Ses passagier n’ha naginas blessuras. L’aviun è rut cumplettamain.

RR novitads 11:00