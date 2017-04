«Sco buob vulev jau daventar locomotivist»

En la vegliadetgna da tschintg onns imitava Vitus Huonder però er gia il plevon e fascheva messa fertant ch'ils auter uffants faschevan termagls.

Creschì si è Vitus Huonder sco giuven da quatter fragliuns. Sco uffant saja el stà plitost ruassaivel, sa regorda Marcus Mazzetta, in cusrin da Trun. Vitus Huonder haja plitost tratg sia mamma, ina buna dunna in pau conservativa, uschia il cusrin vinavant.

Quella tenuta conservativa - Vitus Huonder sez formulescha quai sco fitg religiusa - haja sia mamma dà enavant ad el. Suenter la mort dal bab è el i sco buob dad otg onns cun sia mamma a Thalwil. Per far il gimnasi è el dentant turnà a Mustér. Là ha Vitus Huonder er fatg il noviziat e durant quel temp studegià teologia a Roma ed a Nossadunnaun. Doctorà ed abilità ha el pli tard a Friburg. Là nua ch'i regeva da lezs temp in spiert fitg avert.

« Quai ha franc er avert mai en in tschert senn. Jau hai vis ch'ins sto en in tschert senn ir cun il nov temp. » Vitus Huonder

uvestg da Cuira

Ch'el na saja dentant betg avert per tut e ch'i dettia en tschertas dumondas nagut da martgadar ha Vitus Huonder adina puspè punctuà. El haja ina tenuta fundamentala, ecclesiastica che sa tegnia er vi da las tradiziuns.

« El è fitg empernaivel. Ti sas discurrer cun el sur da l'aura ed autras chaussas ma betg tant sur da teologia. » Marcus Flury

plevon pensiunà

Betg quel da la festa gronda e dals gronds pleds

Simon Spengler, l'anteriur pledader da la conferenza dals uvestgs ha constatà: Tar ils inscunters haja uvestg Vitus Huonder bunamain adina mancà tar la part festiva - là nua ch'i vegniva maglià e bavì, fatg viva e tgirà contacts.

L'uvestg di da sasez ch'el saja introvertà, ma betg depressivs. El fetschia en quels muments oraziuns e legia ils psalms. Quai dovria er in tschert ambient, ins stoppia sa retrair. Quai saja atgnamain ina funtauna per la vita, per l'activitad.

In tratg caracteristic dal 100avel uvestg da Curia che ha adina puspè er laschà star el en ina main buna glisch. Uschia hai per exempel dà baininqual situaziun nua che blers avessan udì gugent l'uvestg sez e betg ses pledader.

