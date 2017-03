Sentenzià predicatur da sectas

Pervi da discriminaziun da las razzas ha la Procura publica grischuna sentenzià il predicatur da sectas Ivo Sasek. El aveva organisà il 2012 ina occurrenza nua ch’era la Tudestga Sylvia Stolz aveva discurrì. Stolz aveva pliras giadas snegà che quai haja dà in holocaust – in genocid als Gidieus.

La dunna Sylvia Stolz aveva referì il 2012 in’ura e mesa en la Stadthalle a Cuira e numnà il holocaust ina invenziun. Uschia manchian ils mussaments e anc bler auter aveva Stolz argumentà. Stolz è gia vegnida sentenziada il 2015 da la dretgira suprema da Minca ad in chastì nuncundiziunà da 20 mais. La dretgira suprema da la Germania aveva confermà in onn pli tard questa sentenzia.

Sustegnì la snegaziun dal holocaus

Cun Ivo Sasek è uss l’um vegnì sentenzià ch’ha organisà la plattafurma per Stolz. El sto pajar ina multa da 1'500 francs. Vitiers vegn ina multa cundiziunada da var 8’000 francs. La procura publica ha confermà in rapport da la gasetta «WOZ». Sasek po anc far recurs cunter questa decisiun. L’argument da la dretgira è che Sasek haja procurà per la plattafurma per dunna Stolz e persuenter che l’ideologia rassistica possia vegnir derasada.

