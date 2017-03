Simular in cas serius n'è betg uschè simpel

Pumpiers, polizia, servetsch da salvament e samaritans da Cuira han exercità ensemen cun il comité d'organisaziun da la festa da Cuira in cas serius: Ina tenda croda ensemen, i dat in fieu ed ina panica.

In accident po capitar uschè svelt, cunzunt cura ch'i ha blera glieud, uschia Roland Hemmi, il vice-cumandant da la polizia da la citad da Cuira. El è quel ch'ha mess fil en guglia per far quai exercizi amez la citad veglia da Cuira. En emprima lingia vai per optimar la collavuraziun tranter pumpiers, polizia e servetsch da salvament.

100 scolaras e scolars en acziun

Per pudair simular in accident a la festa da Cuira dovra quai dentant glieud. Blera glieud. Perquai hai duvrà las giuvnas ed ils giuvens dal stgalim superiur da Cuira. Els han stuì simular la massa da glieud che vegn en panica e sa stauscha tras las giassas da la citad veglia. Sper quai hai er duvrà ils samaritans, quels han giugà persunas blessadas ch'il servetsch da salvament ha pudì tgirar. E cler ch'i ha er duvrà in fieu che ils pumpiers han lura pudì stizzar.

Gronda sfida vegnir tar il lieu

Tenor Roland Hemmi è la gronda sfida dentant dad insumma vegnir tar il lieu da l'accident. Ins haja empruvà da simular quai cun metter barricadas e bloccar l'access tar il plaz e sa chapescha cun ils scolars che blocheschan er l'access.

Facit positiv

In facit definitiv na datti anc betg. I saja uss impurtant dad analisar tut exactamain uschia Roland Hemmi. Perquai haja ins filmà e fotografà l'entira acziun. Dentant cun quai ch'el ha vis saja el cuntent: Il plaz saja vegnì evacuà, ils blessads tgirads e purtads davent ed il fieu è vegnì stizza.

RR actualitad 08:00