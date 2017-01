Stadtgarten a Cuira duai vegnir sveglià ord la sien

Per sanar il curtin, che sa chatta amez la citad da Cuira, ha il Cussegl da la citad approvà in credit da 490'000 francs. La gronda sanaziun saja planisada suenter la festa da Cuira da quest onn.



Malgrà che quel sa chattia en il center da la citad na vegnia el numnadamain strusch duvrà da la publicitad, quai cun excepziun d’occurrenzas pli grondas sco la festa da Cuira u il kino sut tschiel avert. Per sanar e per revalitar il parc è vegnì elavurà in project preliminar.

Per il project da sanaziun ha il cussegl da la citad approvà in credit da 490'000 francs: La sanaziun dal 'Stadtgarten' succedia en etappas. Suenter la sanaziun duai il Stadtgarten puspè surpigliar sia rolla sco parc represchentativ nua che tuttas e tuts sa sentan bain. Per visitaders, turistsas e turists è il parc cun ils monuments e plattas da fossa in punct attractiv. Tut en tut duai il Stadtgaren puspè daventar tar in lieu d'inscunter apprezià.

RR actualitad 11:00