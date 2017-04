Tavau: Accident tranter ciclist ed auto

La polizia tschertga perditgas en chaussa.

A Tavau Plaz hai dà sonda saira in accident tranter in auto ed in velo. La collisiun saja capitada sin la promenada enturn las set ed in quart. L'auto haja vulì ir a dretg per entrar en ina garascha. L'auto haja mess or il sbrinzlader ed ì a dretg. Là saja l'auto lura collidà cun il ciclist.

Il ciclist saja vegnì blessà e transportà en l’ospital, scriva la Polizia chantunala. La polizia tschertga perditgas.

RR novitads 14:00