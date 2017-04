Tips e trics enturn la sanadad

Sonda vargada ha gì lieu a Cuira il sisavel Forum da sanadad grischun. Quai cun differents referats, ma era cun tests, cussegliaziuns ed occurenzas da prender part activmain.

« Finamira principala dal Forum da sanadad grischun è da mussar als abitants dal Grischun tge servetschs medicinals che nus avain en Svizra » Doris Brandenberger

Possessura da medicongress ch'organisescha il forum

Ins veglia mussar, ch' ins sappia er operar il schanugl en il Grischun e na stoppia betg exnum ir a Turitg.

Referats, occurenzas u tests

Ils visitaders han pudì visitar divers referats u era far part activamain ad entginas occurenzas. Plinavant eran differents purschiders da servetschs medicinals preschents cun stans. Là han ins tranter auter pudì far in test d'allergias, laschar quintar ora il ristg per malsognas cardiovascularas u far in test da stress.

