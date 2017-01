Vaz Sut: Auto collidescha cun trais chavals

A Vaz Sut hai dà il glindesdi saira ina collisiun tranter in auto e trais chavals. Dus animals èn vegnids blessads uschè ferm, ch'els han stuì vegnir durmentads. Sco quai che la polizia chantunala scriva è l'auto charrà la saira en direcziun Vaz Sut.

A Salis era ina gruppa da quatter chavals fugida or da la pastgira serrada cun ina saiv ed era da stgir sin la via. L'automobilist ch'è charrava en direcziun Vaz Sut ha vesì memia tard ils animals ed è collidà cun trais dals animals. Ils animals èn vegnids blessads different grev. Dus dad els han stuì vegnir durmentads al lieu. In è vegnì transportà en l'ospital d'animals a Turitg. Il manischunz da l'auto n'è betg vegnì blessà, l'auto ha dentant in donn total.