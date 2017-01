A San Bernardino èni detg cuntents cun las pendicularas

Las pendicularas da San Bernardino han puspè avert quest enviern, suenter ch’ellass avevan serrà lur territori ils davos quatter onns.

San Bernardino cun territori da skis puspè avert 3:07 min, Telesguard dals 23.1.2017

Quai duai purtar enavos ils turists al vitg, che patescha gia dapi intgins onns da la mancanza da giasts d’enviern. Per ils territori vesi or bain: mintga fin d’emna avra el sias portas e var 300 skiunz e skiunzas vegnan a far lur stortas – per ils trais dals sis runals ch’èn en funcziun tanscha la pauca naiv.

I dovra anc dapli

Per carmalar fullas da glieud sin il San Bernardino n’è quai però anc betg avunda. Cunzunt ch’il manaschi ha mo lieu la fin d’emna, na gida betg bler als hotels en vischnanca. Quels ston offrir differents events per che la glieud vegn a far vacanzas tar els.

