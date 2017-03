Accident mortal sin l’A13 a Roveredo

Oz, 10:58

CDM / Gionduri Maissen

A Roveredo hai dà in accident mortal la notg da dumengia sin glindesdi. In auto ord da l’Albania da viadi dal chantun Tessin en direcziun dal tunnel dal San Bernardino è collidà frontal cun in auto che vegniva encunter. La manischunza da l’auto che vegniva encunter è morta a lieu da l’accident.