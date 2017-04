Casaccia: Cun 127 km/h tras vischnanca

La polizia chantunala dal Grischun ha fermà in automobilist ch'è charrà bler memia svelt entaifer il vitg. Durant ina controlla da radar sin la via principala da Casaccia vers Maloja ha l'apparat da controlla mesirà ina spertadad da 127 kilometers l'ura. Lubids fissan stads 50 kilometers l'ura.

La polizia ha chattà l'automobilist cun in numer monegass a San Murezzan. L'um da 54 onns ha stuì pajar in deposit da chastì da 5'000 francs e dar giu la permissiun da charrar. Ultra da quai è el vegnì denunzià sin incumbensa da la procura publica grischuna. El sto quintar cun in chasti da detenziun dad in enfin trais onns praschun.