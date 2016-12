Grond incendi da guaud en la Val Mesauc

En la Val Mesauc è rut ora mardi saira in grond fieu da guaud. Il fieu n'è anc betg sut controlla, ha confermà William Kloter da la polizia chantunala. Quatter persunas han stuì vegnir evacuadas. Pervi dal fieu resta l'autostrada A13 serrada. Il traffic vegn svià sur la via chantunala.

Impressiuns dal incendi a Mesauc 0:28 min, Actualitad video dals 28.12.2016

Da preschent brischa ina surfatscha 1'200 meters ladezza sin 600 meters da la costa si. Quai ha confermà la polizia chantunala.

Sco las forzas da segirtad han confermà munta la distanza dals fieus ed ils vitgs da Mesocco e Soazza mintgamai a radund 500 meters.

Infurmaziuns sur da blessads na dat quai naginas.

Il traffic sin la via chantunala po passar mintgamai mo en ina direcziun. Camiuns però na pon betg passar.

Dapi mesemna bunura las 8.00 vala in scumond absolut da far fieu en tut las valladas dal sid dal chantun Grischun. Avant era il privel d'incendis vegnì taxà sco «considerabel».

Curt avant las 18.00 dal mardi saira ha la polizia chantunala survegnì in'annunzia ch'il guaud tranter Mesocco e Soazza brischia.

Situaziun al lieu

Il lieu dal incendi sa chatta en la grippa per part era fitg taissa. Actualmain èn anc adina sulet ils helicopters en acziun. Pervi dal ferm vent na pon ils pumpiers betg sa render al lieu da l'incendi. Ils pumpiers spetgan anc en ils vitgs surtut per proteger ils vitgs da las flommas.

Naginas ulteriuras persunas han stuì vegnir evacuadas. La situaziun per ils vitgs è il mument sut controlla. Surtut sur il vitg da Mesocco è in guaud da protecziun en privel da vegnir l’unfrenda da las flommas. Il mument è la situaziun tar quest guaud dentant sut controlla.

Vent vegn pli ferm

Tenor il responsabel avant lieu da la polizia chantunala Kloter saja il vent vegnì in zic pli ferm ed el haja midà lev direcziun encunter sid.

Ils pumpiers da l'entira vallada èn al lieu. La raschun dal fieu n'è anc adina betg enconuschenta. Dapi oz a bunura sgolan trais Super Pumas da l'armada e trais auters helicopters d'interpresas privatas per stizzar il fieu. La notg n'avevan ils helicopters betg pudì sgular.

Autostrada A13 e la via principala han stuì vegnir serradas

Pervi da privel da crappa èn tant l'autostrada A13 sco era la via chantunala H13 stadas serradas. Sco la polizia ha confermà vegn l'autostrada A13 a restar il mument serrada. La via principala duai vegnir averta provisoricamain da las duas oz suentermezdi.

En la regiun dal Mesauc vala dapi intgins dis in privel da fieus da guaud stgalim 3 - privel considerabel. Ed ils davos dis ha in ferm favugn buffà en il Mesauc ed en autras regiuns da la Svizra taliana. Dapi mesemna en damaun las 8.00 vala en las valladas dal sid grischunas in scumond absolut da far fieu.

La carta da privel da fieu actuala en il Grischun: Funtauna: www.gr.ch

En la Leventina han giuvenils mess fieu

En la vallada tessinaisa Leventina brischa medemamain il guaud. Las forzas da salvament han stuì evacuar 29 persunas. Para han quatter persunas minorenas mess il fieu en la Leventina, quai communitgescha la polizia chantunala dal Tessin. Blessads n'ha quai dà nagins. Las lavurs da stizzar cuntinueschan.

